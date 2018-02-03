Airbus впервые испытал беспилотное воздушное такси

Уникальное разработанное транспортное средство в воздухе находилось в течение 53 сек. на высоте пяти метров. Создатели современного аэротакси Airbus Vahana в рамках нового проекта собираются построить парк автономных мультироторных электрических аппаратов. Их могли бы применять для индивидуальных перевозок людей в городской среде. Программа была запущена в 2016 году. Разработчики в ноябре прошедшего года привезли авто в ангар, который расположен в штате Орегон. Ее тогда начали готовить непосредственно к летнему тестированию.Между тем полноценный прототип современного аэротакси Alpha One имеет вес в 745 килограмм. Транспортное средство в высоту имеет 2,8 метров, в ширину - 5,7 метров, в длину - 6,2 метра. Руководители автокомпании собираются запустить до 2020 года в производство первую партию новой версии авто.