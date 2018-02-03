АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Ольга Бузова подтвердила, что её встреча с Тимуром Батрутдиновым является постановочной
В Интернете появилась видео, на котором запечатлена встреча Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Пользователи Сети практически сразу поняли, что пара всё подстроила.

Ведущая "Дома-2" и певица выждала паузу, предоставив возможность фанатам обсудить видеозапись, ещё более укрепившись во мнении, что между молодыми людьми существует романтическая связь.

Ольга Бузова подтвердила, что её встреча с Тимуром Батрутдиновым является постановочной

Ольга и Тимур целую неделю отдыхали вместе в Таиланде, выкладывая в Сеть множество фото и видео, в которых играли роль влюблённых. Тогда и начали как раз говорить, что роман между певицей и комика - реальный.

Что касается нашумевшего видео с их встречей в Москве, то Бузова сама подтвердила, что это всё подстава. 32-летняя знаменитость выложила в Instagram совместную с Тимуром запись с того самого места, где их ранее зафиксировали. Бузова рассказала, что совершенно случайно встретила Батрутдинова в кафе, а Тимур только согласился с ней, попробовав показаться сильное удивление.

Подписчики уверены, что таким образом Бузова отмечает на свадьбу её бывшего мужа Дмитрия Тарасова и 23-летней модели из Ростовской области Анастасии Костенко.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:52
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер Venucia T90 - клон Nissan Murano
Виталий Малышев покинул "Дом-2"
Стало известно, какие смартфоны Samsung получат
Яна Рудковская приятно удивилась новости сыне в
"Дом-2" хочет поменяться в лучшую сторону
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Просмотреть все новости