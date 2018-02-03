Ольга Бузова подтвердила, что её встреча с Тимуром Батрутдиновым является постановочной

Ведущая "Дома-2" и певица выждала паузу, предоставив возможность фанатам обсудить видеозапись, ещё более укрепившись во мнении, что между молодыми людьми существует романтическая связь.Ольга и Тимур целую неделю отдыхали вместе в Таиланде, выкладывая в Сеть множество фото и видео, в которых играли роль влюблённых. Тогда и начали как раз говорить, что роман между певицей и комика - реальный.Что касается нашумевшего видео с их встречей в Москве, то Бузова сама подтвердила, что это всё подстава. 32-летняя знаменитость выложила в Instagram совместную с Тимуром запись с того самого места, где их ранее зафиксировали. Бузова рассказала, что совершенно случайно встретила Батрутдинова в кафе, а Тимур только согласился с ней, попробовав показаться сильное удивление.Подписчики уверены, что таким образом Бузова отмечает на свадьбу её бывшего мужа Дмитрия Тарасова и 23-летней модели из Ростовской области Анастасии Костенко.