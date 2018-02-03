Кроссовер Renault Kwid получил новые версии в стиле комиксов Marvel
Бюджетный кроссовер Renault Kwid выпустили в двух спецверсиях, которые оформлены в стиле комиксов Marvel. В частности, автомобиль выйдет в модификациях Iron Man "Железный человек" и Captain America "Капитан Америка".
Новые модели созданы на базе Kwid Live For More Reloaded 2018 года. Автомобили отличаются хромированными вставками на радиаторной решётке, наклейками на кузове, боковыми зеркалами с накладками серебристого цвета, цветными наклейками на колёсных дисках и рейлингами на крыше. Модификации Kwid Iron Man и Captain America имеют на кузове окраску соответствующую своим героям и характерную символику.
Кросс-хэтчбеки оснащены бензиновыми двигателями ёмкостью 0,8 литра мощностью 54 лошадиные силы и 1,0-литровым агрегатом производительностью 68 "лошадей". Работают агрегаты на пару с «механикой» или роботизированной трансмиссией Easy-R.
Презентация автомобилей из спецверсии состоится 5 февраля. Реализовываться они будут на индийском рынке.
Новые модели созданы на базе Kwid Live For More Reloaded 2018 года. Автомобили отличаются хромированными вставками на радиаторной решётке, наклейками на кузове, боковыми зеркалами с накладками серебристого цвета, цветными наклейками на колёсных дисках и рейлингами на крыше. Модификации Kwid Iron Man и Captain America имеют на кузове окраску соответствующую своим героям и характерную символику.
Кросс-хэтчбеки оснащены бензиновыми двигателями ёмкостью 0,8 литра мощностью 54 лошадиные силы и 1,0-литровым агрегатом производительностью 68 "лошадей". Работают агрегаты на пару с «механикой» или роботизированной трансмиссией Easy-R.
Презентация автомобилей из спецверсии состоится 5 февраля. Реализовываться они будут на индийском рынке.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:30