Mercedes-Benz работает над новыми товарными знаками для автомобилей

Представители компании Mercedes-Benz сообщили о том, что подали заявку на производство новых товарных знаков. Это говорит о том, что автомобили бренда скоро будут оснащаться другими табличками. Ранее на машинах устанавливали двузначные номера, а теперь на автомобилях появятся надписи — «A 40», «CLA 40» и «SLC 40». По предположению экспертов, данные таблички получат AMG-модели.В частности, компания Mercedes-Benz намерена защищать названия «CLA 53», «G73» и S73». Предполагается, что последний номерной знак будет установлен на 800-сильном автомобиле, который оснащён гибридной трансмиссией.