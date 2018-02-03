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Mercedes-Benz работает над новыми товарными знаками для автомобилей
В компании Mercedes-Benz разрабатывают новые товарные знаки для выпускаемых автомобилей. По предположению экспертов, руководство немецкого автоконцерна намерено внести изменения в номенклатуру.

Mercedes-Benz работает над новыми товарными знаками для автомобилей


Представители компании Mercedes-Benz сообщили о том, что подали заявку на производство новых товарных знаков. Это говорит о том, что автомобили бренда скоро будут оснащаться другими табличками. Ранее на машинах устанавливали двузначные номера, а теперь на автомобилях появятся надписи — «A 40», «CLA 40» и «SLC 40». По предположению экспертов, данные таблички получат AMG-модели.

В частности, компания Mercedes-Benz намерена защищать названия «CLA 53», «G73» и S73». Предполагается, что последний номерной знак будет установлен на 800-сильном автомобиле, который оснащён гибридной трансмиссией.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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