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Зрители "Дома-2" возмущены охамевшей Ксенией Бородиной
Ведущая телешоу "Дом-2" Ксения Бородина начала себя очень грубо вести с участниками проекта, что не нравится зрителям.

Ксения является одной из самых ярких звёзд скандальной телестройки, работая в её системе с 2004 года. За такое время, понятное дело, она смогла добиться значимости и уважения, укрепить связи и своё положение. Говорят, Бородиной ничего не стоит выжать из проекта непонравившегося ей участника.

Зрители "Дома-2" возмущены охамевшей Ксенией Бородиной

Зрители заметили, что в общении с подопечными Бородина без проблем может позволить себе откровенное хамство. Например, будучи на Сейшелах, она постоянно давила на Саймона Морданшина, выпытывая из него подробности отношений с Ритой Овсянниковой и Еленой Хроминой. Ведущая хотела узнать, кто из этих двух девушек нравится загорелому бодибилдеру больше.

Многие фанаты "Дома-2" возмущены поведением Бородиной, ей советуют сбавить обороты и общаться с участниками проекта не так грубо.

Стоит отметить, что подобными обвинениями закидывают в последнее время другую ведущую проекта - Ольгу Орлову. Как кажется зрителям, экс-солистка "Блестящих" общается с участниками в приказном тоне, совершенно не учитывая их мнение.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:46
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