Анастасия Костенко психанула из-за издевательств хейтеров по поводу её свадьбы

Футболист рассказывал после развода с Ольгой Бузовой, что брак погубила по большей части публичная жизнь. Дмитрий желал традиционную семью с заботливой супругой и детьми, Ольга же хотела заниматься карьерой. Тарасов пообещал, что свою личную жизнь не будет больше никогда выставлять напоказ. Тем не менее интернет-пользователи могут наблюдать, как парень ведёт себя с Анастасией точно так, как и в прошлом браке, позабыв про свои клятвы.В итоге немало хейта выливается и на Костенко, которую многие фанаты Бузовой считают разлучницей. Ростовскую модель проклинают, желая поскорее оказаться на месте ведущей телешоу "Дом-2".Костенко долго молчала, но, по всей видимости, "чайник закипел" от такого отношения со стороны людей. В частности, девушка отметила Павла Тележинского, являющегося главным насмешником, который даже не побывал на свадьбе. Анастасия рекомендует всем недоброжелателям лучше следить заю своей жизнь, а её с Тарасовым оставить в покое.