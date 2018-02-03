Компания Mitsubishi приступила к испытаниям кросс-вэна Delica новой генерации

Судя по опубликованным фотографиям, Mitsubishi Delica 2019 модельного года разработан в стиле компактной модели Mitsubishi Xpander, представленной летом прошлого года. Кросс-вэн получит фирменную Х-образную решётку радиатора, двухуровневую светодиодную оптику и массивный передний бампер, при этом задние фонари остались без изменений.В подкапотном пространстве Mitsubishi Delica будет расположен турбодизельный агрегат объёмом 2,2 литра мощностью 170 лошадиных сил. Автомобиль будет предложен с системой полного привода Super All-Wheel Control, а вот о трансмиссии пока ничего не говорится.Официальная премьера нового Mitsubishi Delica должна состояться в этом году.