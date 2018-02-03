Иосиф Пригожин рассказал, что Ольга Бузова только прикидывается глупой и наивной

Хейтеры не устают глумиться над 32-летней звездой шоу-бизнеса, потому как она не делает больших пауз между казусами, в которых девушка оказывается. Уже даже и со стороны фанатской стороны раздаются неодобрительные возгласы об умственных способностях девушки.Иосиф Пригожин пообщался с журналистами по поводу Ольги Бузовой, и музыкальный продюсер убеждён, что она на самом деле очень умная, образованная девушка, закончившаяся два вуза, владеющая несколькими иностранными языками. Она чётко понимает последствия того или иного своего действия, полностью контролируя ситуацию.Муж певицы Валерии общался лично с Бузовой. Ольга предстала перед ним совершенно не в том свете, в котором её видят с экранов телевизоров. По словам Иосифа, это адекватная вполне адекватный человек. А забавные поступки ведущей "Дома-2" он характеризует как превосходный пиар-ход, что только укрепляет её место в отечественном шоу-бизнесе.