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Стартовало производство "внедорожника" Datsun Cross
В Индонезии на заводе Nissan стартовало производство флагманского внедорожника Datsun Cross. Автомобиль построенный на платформе компактвэна GO+ поступит в продажу весной текущего года.

Стартовало производство "внедорожника" Datsun Cross


Габариты кроссовера Datsun Cross составляют 1 670/1 560/2 450 мм, размер колёсной базы 2 450 мм. Автомобиль оснащён защитным пластиковым обвесом с расширителями колёсных арок, а его дорожный просвет составит 200 мм.

Под капотом кроссовера будет установлен бензиновый силовой агрегат объёмом 1,2 лита производительностью 68 лошадиных сил. Комплектуется Datsun Cross вариатором CVT и передним приводом.

В оснащение автомобиля входит система стабилизаци, противобуксовочная система, фронтальные подушки безопасности, ABS, EBD, мультимедийный комплекс с дисплеем и штампованные колёсные диски диаметром 15 дюймов. Стоимость Datsun Cross составит 163 000 000 индонезийских рупий.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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