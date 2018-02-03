Новый купеобразный кроссовер Peugeot 4008 выйдет в 2020 году

Новый купеобразный кроссовер Peugeot 4008 получит более агрессивный дизайн и будет иметь покатую форму крыши. Производители намерены оснастить кроссовер гибридной силовой установкой и дизельными агрегатами.Новый автомобиль разработчики построят на платформе EMP2, при этом кроссовер получит подвеску с особыми настройками. Peugeot 4008 будет иметь иную форму оптики, переработанную решётку радиатора и единый блок задних фар.Отмечается, что посадка кроссовера Peugeot 4008 будет занижена, за счёт этого автомобиль получит более спортивный вид. Интерьер кросс-купе будет выполнен в соответствии со стилем последних моделей производителя.