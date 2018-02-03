Специалисты в США займутся разводом суперкур с повышенным иммунитетом

Цитокины и хемокины - два вещества, которые позволили ученым выявлять птиц с особо стойким иммунитетом. Они дают сигнал лейкоцитам о местонахождении бактерий, впоследствии чего иммунитет кур гораздо лучше справляется с патогенами. Таким образом остается лишь проверять кровь птиц и отбирать тех, которые устойчивы к заболеваниям. Новая улучшенная порода кур сможет дать более качественное куриное мясо и сэкономит огромное количество денег.Выведение суперкур давно уже стало актуальным, поскольку из-за того, что фермеры постоянно кормят животных антибиотиками, те начали вырабатывать сопротивляемость к ним. Если же мясо суперкур попадет на прилавки магазинов, количество опасных патогенов в них намного уменьшится.