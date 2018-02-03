Под Новосибирском дети утонули в вырытой коммунальщиками яме

В поселке Колывань днем 2 февраля работники коммунальной службы с целью ремонта водопроводной трубы раскопали яму двухметровой глубины. В ней быстро набралась вода. Коммунальщики устранили прорыв, а потом разошлись, оставив опасное место не засыпанным и не огражденным.Вечером того же дня мимо шли два брата 6 и 11 лет. Ребята угодили в яму и своими силами выбраться из нее не сумели. Дети утонули.Уголовное производство открыли сразу по трем статьям. Специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.