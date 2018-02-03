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Ученые разработали спрей, доставляющий обезболивающие прямо в мозг
Лондонские ученые разработали назальный спрей на замену опиоидным обезболивающим. Он способен доставлять препараты непосредственно в мозг человека.

Ученые разработали спрей, доставляющий обезболивающие прямо в мозг


Существующие рецептурные обезболивающие несмотря на быстрое устранение боли несут некоторые проблемы при употреблении. Часто пациенты быстро привыкают к таким опиоидам и поэтому возникает риск передозировки. К примеру, в США такое привыкание переросло в эпидемию, что унесла множество жизней. Чтобы избежать этого, можно употреблять естественные опиоиды, однако они слишком быстро разрушаются в печени.

Научные работники Университетского колледжа Лондона решили изменить подход к доставке обезболивающих в тело человека и изобрели специальный назальный спрей. Он способен доставлять наночастицы с упакованным в них опиоидом через нос непосредственно в мозг. Испытания препарата на животных не выявили какого-либо привыкания. Вскоре наноспрей начнут испытывать на людях.
Общество / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 10:00
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