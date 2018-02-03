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В США мертвый гусь отомстил своему убийце-охотнику
В США метко подстреленная дичь в виде гуся упала на голову самому охотнику, в результате чего несчастный угодил без сознания в больницу.
В США мертвый гусь отомстил своему убийце-охотнику


51-летний американец Роберт Мейлхаммер из штата Мэриленд в компании своих друзей-охотников отправились к местной речке поохотиться. Когда над ними пролетала стая птиц, мужчины принялись стрелять по ним. Выстрел Роберта был удачным – гусь был убит наповал. Вот только, когда его мертвая тушка падала вниз, она приземлилась прямо на голову своего убийцы. В итоге мужчина потерял сознание.

Для того, чтобы доставить пострадавшего в местное отделение больницы, пришлось вызывать санавиацию.

Сейчас правоохранители штата разбираются в обстоятельствах произошедшего.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10
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