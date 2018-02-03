Ким Кардашьян рассказала о том, что ее новорожденная дочь Чикаго спит в кроватке за 4,5 тысячи долларов

Третью дочку, которую назвали Чикаго для Ким Кардашьян родила суррогатная мать. Ребенок отдыхает в детской кроватке, которая стоит 4,5 тысячи долларов . Именно в такой колыбели спали ее братик и сестричка. Таких кроваток в мире существует штук сорок.Знаменитость решила отказаться от кресла-качалки и теперь пользуется креслом, с определенным пуфиком, предназначенным для кормления и это очень практично.С появлением третьего ребенка им приходиться убирать много раз в день, чтобы поддерживать безупречную чистоту. Хотя Ким вряд ли сама будет этим заниматься.Интерьер в детской комнате выполнен в очень светлых тонах, как и весь дом в целом, именно поэтому необходимо постоянно убирать за ребятишками, которые без конца и края вымазывают пол, стены и мебель.Зимой прошлого года звездная семья переехала в новый особняк, который стоит 20 млн долларов. В доме пять этажей и имеется двухэтажная комната для детей, музыкальная студия, кинотеатр и площадка для баскетбола.