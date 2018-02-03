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Ким Кардашьян рассказала о том, что ее новорожденная дочь Чикаго спит в кроватке за 4,5 тысячи долларов
Ким Кардашьян поделилась с пользователями информацией о том, что новорожденная дочь Чикаго спит в кроватке за 4,5 тысячи долларов.

Ким Кардашьян рассказала о том, что ее новорожденная дочь Чикаго спит в кроватке за 4,5 тысячи долларов


Третью дочку, которую назвали Чикаго для Ким Кардашьян родила суррогатная мать. Ребенок отдыхает в детской кроватке, которая стоит 4,5 тысячи долларов . Именно в такой колыбели спали ее братик и сестричка. Таких кроваток в мире существует штук сорок.

Знаменитость решила отказаться от кресла-качалки и теперь пользуется креслом, с определенным пуфиком, предназначенным для кормления и это очень практично.

С появлением третьего ребенка им приходиться убирать много раз в день, чтобы поддерживать безупречную чистоту. Хотя Ким вряд ли сама будет этим заниматься.

Интерьер в детской комнате выполнен в очень светлых тонах, как и весь дом в целом, именно поэтому необходимо постоянно убирать за ребятишками, которые без конца и края вымазывают пол, стены и мебель.

Зимой прошлого года звездная семья переехала в новый особняк, который стоит 20 млн долларов. В доме пять этажей и имеется двухэтажная комната для детей, музыкальная студия, кинотеатр и площадка для баскетбола.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:30
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