Гарику Харламову удалось сбросить лишний вес без физических усилий и изнурительных диет

Гарик Харламов поделился, что перестал правильно питаться и прекратил занятия спортом. Но каким-то чудом, без физических занятий и каких-либо усилий ему удалось сбросить несколько килограмм.Резидент «Comedy Club» рассказал, что во время новогодних каникул разрешал себе употреблять любую вкусную пищу в разном объеме. На данный момент юморист все свое свободное время проводит с дочкой и даже просматривает с ней мультсериалы и не занимается спортом.Харламов с насмешкой относился к своим проблемам лишнего веса и выражался зачастую самокритично. А когда заходило обсуждение этой темы, комик шутил, что никакими способами не может избавиться от лишних килограммов, по причине того, что возлюбленная сильно вкусно готовит.Новогодние застолья были очень трудными испытаниями для артиста. Поэтому Гарик Харламов решил не мучить себя диетами и физическими нагрузками. Но ведущему, все же удалось сбросить вес, не тратя свои усилия, и его внешний вид заметно изменился в лучшую сторону.Стоит добавить, что воспитание дочки артист совмещает со своим рабочим графиком, а в свободное время любит отдыхать с супругой и дочерью за границей.