Давно утерянный спутник NASA IMAGE предоставил ключевые исследования полярных сияний

Скотт Тилли в ходе наблюдений за ночным небом 20 января внезапно обнаружил непонятный сигнал, который он идентифицировал как сигнал давно утерянного околоземного спутника IMAGE, принадлежавшего Национальному управлению космическими полетами США. 30 января NASA при помощи сообщества ученых и инженеров IMAGE подтвердили, что сигнал был действительно с утерянного космического корабля. Какими бы ни были следующие шаги для миссии, почти шесть лет в действии IMAGE обеспечила надежные исследования пространства вокруг Земли, которые исследователи изучают по сей день.25 марта 2000 года NASA запустило программу Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration или IMAGE. Это была первая миссия использования методов нейтрального атома, фотонов и радиоизображений для создания крупномасштабных одновременных измерений заряженных частиц, существующих в околоземном пространстве, а именно в магнитосфере Земли и ее внутренний пузырь холодного материала, называемый плазмасферой. Первоначально разработанный как двухлетняя миссия, IMAGE неожиданно не вышел на связь во время обычного прохода 18 декабря 2005 года, и его многообещающий срок полномочий, казалось, был прерван.Данные, собранные за почти пять лет работы, привели к 40 новым открытиям о магнитосфере Земли и плазмасфере. Многие из этих открытий имели свою основу в энергетическом нейтральном атоме или ЭНА, визуализации, новой технике, впервые созданной IMAGE.IMAGE производил крупномасштабные изображения каждые две минуты. Быстрая каденция изображений позволила ученым вязать изображения вместе для создания покадровых фильмов, которые могли бы показать обширные масштабы взаимодействий заряженных частиц в околоземном пространстве, включая вызывающих полярные сияния или авроры.Несмотря на то, что будущее IMAGE продолжает развиваться, его наследие уже доказало свою ценность: информация, которую он получил благодаря широкомасштабному представлению, является важным дополнением к миссиям, рассматривающим меньшие масштабы магнитосферы, включая очень успешную миссию Magnetospheric Multiscale или MMS, запущенную в марте 2015 года и в настоящее время находящуюся на орбите.