Супруг Ляйсан Утяшевой Павел Воля продемонстрировал подкачанное и мужественное тело

Супруг Ляйсан Утяшевой Павел Воля все время был худым и даже сам иногда смеялся над этим. Но на днях юморист опубликовал фотоснимок, где был показан его обнаженный торс. Поклонники поразились, увидев подтянутое спортивное тело, которое артист наработал в спортивном зале.Совсем недавно знаменитая семейка возвратилась с отдыха. Пара с детьми отдыхала на райском курорте, откуда делилась новыми снимками. Ляйсан демонстрировала фигуру в купальных костюмах, а Павел публиковал романтические фото.По приезду домой, артист снова начал баловать пользователей своими снимками и показал личное фото. На фотоснимке Воля позировал без футболки, на котором отчетливо было видно накачанное и мужественное тело. Фанаты отнеслись к снимку с недоверием, поскольку таким артиста никогда не видели.Пользователи разделились на два лагеря. Первые считают, что Павел всего лишь подобрал удачный ракурс. В то время как другие, не сомневаются, что это результат его изнурительных тренировок.Стоит напомнить, что у пары растет двое детей: двухлетняя София и четырехлетний Роберт.