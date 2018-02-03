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Ведущая Ольга Шелест перерезала сухожилие на руке и была доставлена в больницу
Накануне Нового года телеведущая Ольга Шелест была доставлена в больницу, и как позже стало известно, она перерезала на левой руке сухожилие.

Ведущая Ольга Шелест перерезала сухожилие на руке и была доставлена в больницу


Ведущая порезалась ножом во время того, как разрезала упаковочную пленку. В больнице ей была срочно оказана необходимая помощь, и даже пришлось провести операцию. Слава богу, что закончилось все хорошо. Доктора восстановили Шелест поврежденную руку, наложили гипс, и телеведущая смогла поехать домой.

На своей официальной страничке в интернете Ольга выразила слова благодарности докторам, за квалифицированную работу, специалистам со скорой помощи за то, что очень быстро привезли в больницу, медсестрам за оказанное внимание, хирургу за то, что удачно все пришил, а также своим фанатам за то, что поддерживали ее. Своим подписчикам Ольга пожелала быть осторожными с острыми предметами и тогда все будет замечательно.

Еще Шелест рассказала, что даже с травмой собирается в ближайшем будущем отдохнуть и покататься на лыжах или санках.

Стоит напомнить, что Ольга Шелест замужем за клипмейкером Алексеем Тишкиным. У пары растут две дочки: Муза, которой четыре года и двухлетняя Айрис.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:45
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