Ведущая Ольга Шелест перерезала сухожилие на руке и была доставлена в больницу

Ведущая порезалась ножом во время того, как разрезала упаковочную пленку. В больнице ей была срочно оказана необходимая помощь, и даже пришлось провести операцию. Слава богу, что закончилось все хорошо. Доктора восстановили Шелест поврежденную руку, наложили гипс, и телеведущая смогла поехать домой.На своей официальной страничке в интернете Ольга выразила слова благодарности докторам, за квалифицированную работу, специалистам со скорой помощи за то, что очень быстро привезли в больницу, медсестрам за оказанное внимание, хирургу за то, что удачно все пришил, а также своим фанатам за то, что поддерживали ее. Своим подписчикам Ольга пожелала быть осторожными с острыми предметами и тогда все будет замечательно.Еще Шелест рассказала, что даже с травмой собирается в ближайшем будущем отдохнуть и покататься на лыжах или санках.Стоит напомнить, что Ольга Шелест замужем за клипмейкером Алексеем Тишкиным. У пары растут две дочки: Муза, которой четыре года и двухлетняя Айрис.