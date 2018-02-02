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Причудливые формы галактик более распространены, чем думали ученые
В течение многих лет ученые были озадачены формой нашей галактики - Млечного Пути. Земля расположена в большой вытянутой галактике, которая теоретически должна быть беспорядком хаотических небесных обломков с крошечными пузырями отдаленных карликовых галактик, вращающихся случайным образом на самом дальнем пограничном пространстве за пределами основной массы звезд.

Причудливые формы галактик более распространены, чем думали ученые


Вместо этого Млечный Путь удивительно организован, и все эти крошечные спутниковые галактики расположены равномерно на место таким образом, что это не противоречит пониманию гравитационного притяжения темной материи. Ученые давно предположили, что наша галактика является редким исключением из стандартного правила, и что во всей Вселенной она является одной из немногих таких странных опрятных галактик.

Как оказалось, это явление не так необычно, как думали ученые. Мало того, что ближайший сосед, галактика Андромеды, также немного аккуратна в плане расположения звезд, но ученые также заметили еще одну далекую галактику Альфа Центавра с четкой организацией космических тел

«Мы не знаем, как формируются эти спутниковые плоскости, но знаем, что они должны быть редкими в стандартной космологической модели, основанной на темной материи. Однако три наиболее изученные галактики во Вселенной - Млечный Путь, Андромеда и Альфа Центавра - все показывают со вращающимися плоскостями спутников ». – считает автор исследования Федерико Лелли.


Таким образом, по-видимому, то, что ученые когда-то считали необычной системой равномерно расположенных закрученных карликовых галактик, найдено на краях всех трех галактик, более всего изученных. Это больше похоже на стандартную форму причудливых галактик, а не исключением из правил.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:43
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