Муж бросил Дженнифер Энистон, ревнуя ее к Брэду Питту

Дженнифер Энистон и Джастин Теру, как пара, уже 7 лет, а с августа 2015-го они супруги, однако не всё так гладко в их семье, так как регулярно появляются сообщения о проблемах в их браке. О возможном расставании Энистон и Теру сообщает друг семьи, что всему виной Брэд Питт, к которому Теру ревнует уже много лет, без веской на то причины.Вот и этот раз Энистон пришла одна на церемонию вручения премии «Золотой глобус», без мужа, хотя всем было известно, что на церемонии появится и Анджелина Джоли. Джастин по непонятным причинам не сопровождал жену, поэтому большую часть вечера Энистон провела, пытаясь избегать встреч с Джоли. «Без Джастина Джен была совершенно потеряна. Джастин испарился тогда, когда был нужен ей больше всего. Зная, что и Джоли будет там он выбрал худшее время, не поддержав жену», – комментируют СМИ. Чтобы не быть одинокой, Энистон, какое-то время проводила в компании своего друга, актёра Джейсона Бейтмана. Но ей пришлось уйти после того как он отправился домой.Как утверждают СМИ: «Ради спасения семьи Энистон готова на всё, так как расставание с Бредом Питтом она перенесла очень тяжело, и ещё одного такого раза она не вынесет».