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Ученые: Недостаток сна вредит кратковременной женской памяти больше, чем мужской
Новое исследование предполагает, что краткосрочное отсутствие сна может влиять на женщин больше, чем на мужчин.
Ученые: Недостаток сна вредит кратковременной женской памяти больше, чем мужской


Ученые исследовали рабочую память – способность отслеживать кратковременную информацию, используемую для процесса принятия решений и поведения. Специалисты из Уппсальского университета обнаружили, что острая потеря сна влияет на оперативную память по-разному у женщин и мужчин.

Ученые наблюдали за выполнением задач 24 молодых людей утром после того, как часть их них хорошо поспала, а часть бодрствовала. Половина участников – женщины, а половина – мужчины.

Вопреки ожиданиям, производительность рабочей памяти мужчин оставалась неизменной из-за потери сна. Напротив, женщины помнили меньше информации после бессонной ночи. Важно отметить, что женщины не замечали снижения своей производительности.

Отсутствие осведомленности о нарушениях умственной деятельности может увеличить риск несчастных случаев и действий, которые могут быть опасными во многих частных и профессиональных ситуациях.

«Наше исследование предполагает, что особое внимание следует уделять молодым женщинам, сталкивающимся с проблемами, в которых им приходится справляться как с высокой нагрузкой на рабочую память, так и с отсутствием сна», – прокомментировала докторант Фрида Ронгтелл, ведущий автор исследования.

Ученые отмечают, что, хотя данные свидетельствуют о том, что потеря сна может привести к гендерной разнице показателей краткосрочной памяти, результат не затрагивает другие психические или физические меры.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:22
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