Ученые: Недостаток сна вредит кратковременной женской памяти больше, чем мужской

Ученые исследовали рабочую память – способность отслеживать кратковременную информацию, используемую для процесса принятия решений и поведения. Специалисты из Уппсальского университета обнаружили, что острая потеря сна влияет на оперативную память по-разному у женщин и мужчин.Ученые наблюдали за выполнением задач 24 молодых людей утром после того, как часть их них хорошо поспала, а часть бодрствовала. Половина участников – женщины, а половина – мужчины.Вопреки ожиданиям, производительность рабочей памяти мужчин оставалась неизменной из-за потери сна. Напротив, женщины помнили меньше информации после бессонной ночи. Важно отметить, что женщины не замечали снижения своей производительности.Отсутствие осведомленности о нарушениях умственной деятельности может увеличить риск несчастных случаев и действий, которые могут быть опасными во многих частных и профессиональных ситуациях.«Наше исследование предполагает, что особое внимание следует уделять молодым женщинам, сталкивающимся с проблемами, в которых им приходится справляться как с высокой нагрузкой на рабочую память, так и с отсутствием сна», – прокомментировала докторант Фрида Ронгтелл, ведущий автор исследования.Ученые отмечают, что, хотя данные свидетельствуют о том, что потеря сна может привести к гендерной разнице показателей краткосрочной памяти, результат не затрагивает другие психические или физические меры.