Обновление Android отрицательно влияет на работу популярных смартфонов

В частности, по всему миру владельцам Xiaomi Mi A1 пришлось столкнуться с неожиданными трудностями при работе с их смартфонами. Как выяснилось, причина возникла из-за нового обновления, устанавливающего новую версию 8.0 операционной системы Android Oreo. Результат приводит к нежелательным последствиям, в виде непроизвольных перезагрузок гаджетов. Так же, многие пользователи жалуются на неестественно быстрый расход уровня заряда батареи, а так же замечены сильные задержки в реакции дактилоскопического сканера, при разблокировании девайса.Разработчиками уже заявлено про обнаружение причин и неполадок в новом обновлении для Android. Уже определены сроки их полного устранения. С этой целью запланирован выпуск еще одного дополнительного обновления, предназначенного для владельцев Xiaomi Mi A1.