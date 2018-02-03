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Обновление Android отрицательно влияет на работу популярных смартфонов
Определены причины массовых неполадок в работе смартфонов от компании Xiaom, которыми оказались новые обновления Android до следующей версии 8.0 Oreo. От многих пользователей поступают жалобы, связанные с быстрым расходом заряда аккумулятора, а так же длительными зависаниями и неожиданными перезагрузками.

В частности, по всему миру владельцам Xiaomi Mi A1 пришлось столкнуться с неожиданными трудностями при работе с их смартфонами. Как выяснилось, причина возникла из-за нового обновления, устанавливающего новую версию 8.0 операционной системы Android Oreo. Результат приводит к нежелательным последствиям, в виде непроизвольных перезагрузок гаджетов. Так же, многие пользователи жалуются на неестественно быстрый расход уровня заряда батареи, а так же замечены сильные задержки в реакции дактилоскопического сканера, при разблокировании девайса.
Обновление Android отрицательно влияет на работу популярных смартфонов


Разработчиками уже заявлено про обнаружение причин и неполадок в новом обновлении для Android. Уже определены сроки их полного устранения. С этой целью запланирован выпуск еще одного дополнительного обновления, предназначенного для владельцев Xiaomi Mi A1.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:15
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