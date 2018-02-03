Ученые: собаки обычно кусают тех, кто их боится

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 694 жителя графства Чешир, Великобритания. В процессе проведения психологического теста специалисты выяснили, что около четверти опрошенных были укушенными когда-либо в своей жизни. Из общего числа участников 44 % были покусаны в детском возрасте, а 55 % пострадавших от укуса собак никогда ранее не встречали своих обидчиков. Наличие собаки повышает риск быть покусанным в 3,3 раза. Почти в два раза чаще собаки кусают мужчин, а не женщин.Итоги психологического теста показали, что эти животные гораздо чаще нападают на людей, пребывающих в состоянии депрессии либо же тревоги, и отличающиеся легкой ранимостью или повышенной раздражительностью.