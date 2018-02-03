Ученые: собаки обычно кусают тех, кто их боится
Группа ученых Ливерпульского университета заявили, что собаки кусают обычно тех, кто их боится. Об этом сообщает журнал Journal of Epidemiology and Community Health. Кроме того, реальное количество укушенных животными людей, превышает число указанных в статистике.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 694 жителя графства Чешир, Великобритания. В процессе проведения психологического теста специалисты выяснили, что около четверти опрошенных были укушенными когда-либо в своей жизни. Из общего числа участников 44 % были покусаны в детском возрасте, а 55 % пострадавших от укуса собак никогда ранее не встречали своих обидчиков. Наличие собаки повышает риск быть покусанным в 3,3 раза. Почти в два раза чаще собаки кусают мужчин, а не женщин.
Итоги психологического теста показали, что эти животные гораздо чаще нападают на людей, пребывающих в состоянии депрессии либо же тревоги, и отличающиеся легкой ранимостью или повышенной раздражительностью.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 694 жителя графства Чешир, Великобритания. В процессе проведения психологического теста специалисты выяснили, что около четверти опрошенных были укушенными когда-либо в своей жизни. Из общего числа участников 44 % были покусаны в детском возрасте, а 55 % пострадавших от укуса собак никогда ранее не встречали своих обидчиков. Наличие собаки повышает риск быть покусанным в 3,3 раза. Почти в два раза чаще собаки кусают мужчин, а не женщин.
Итоги психологического теста показали, что эти животные гораздо чаще нападают на людей, пребывающих в состоянии депрессии либо же тревоги, и отличающиеся легкой ранимостью или повышенной раздражительностью.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:30