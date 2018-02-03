АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Ученые: собаки обычно кусают тех, кто их боится
Группа ученых Ливерпульского университета заявили, что собаки кусают обычно тех, кто их боится. Об этом сообщает журнал Journal of Epidemiology and Community Health. Кроме того, реальное количество укушенных животными людей, превышает число указанных в статистике.

Ученые: собаки обычно кусают тех, кто их боится


Ученые провели исследование, в котором приняли участие 694 жителя графства Чешир, Великобритания. В процессе проведения психологического теста специалисты выяснили, что около четверти опрошенных были укушенными когда-либо в своей жизни. Из общего числа участников 44 % были покусаны в детском возрасте, а 55 % пострадавших от укуса собак никогда ранее не встречали своих обидчиков. Наличие собаки повышает риск быть покусанным в 3,3 раза. Почти в два раза чаще собаки кусают мужчин, а не женщин.

Итоги психологического теста показали, что эти животные гораздо чаще нападают на людей, пребывающих в состоянии депрессии либо же тревоги, и отличающиеся легкой ранимостью или повышенной раздражительностью.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер Venucia T90 - клон Nissan Murano
Виталий Малышев покинул "Дом-2"
Стало известно, какие смартфоны Samsung получат
Яна Рудковская приятно удивилась новости сыне в
"Дом-2" хочет поменяться в лучшую сторону
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Просмотреть все новости