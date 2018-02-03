В СМИ просочилась информация о воссоединении Spice Girls

По данным британской газеты Daily Express, воссоединение музыкального коллектива Spice Girls будет возможным в скором будущем, при чем каждая из "перчинок" группы получит материальное вознаграждение в размере десяти млн фунтов стерлингов (почти 14 млн долларов).По словам достоверного источника, кто бы мог подумать о том, что такое воссоединение вообще станет возможным. Но после долгих сложных переговоров Виктория Бэкхэм дала согласие на сотрудничество.Напомним, что музыкальная группа, в лице Виктории Бэкхэм, Мелани Чисхолм («Мел Си»), Джерри Холлиуэл, Эммы Бантон и Мелани Браун («Мел Би») последний раз выступала на церемонии закрытия ОИ в Лондоне в 2012 году.Отмечается, что Spice Girls может создать свое телешоу в Китае, а также выпустить сборник лучших песенных композиций.