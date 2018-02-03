В СМИ просочилась информация о воссоединении Spice Girls
Недавно в СМИ просочилась информация о возможном воссоединении некогда популярного музыкального женского коллектива Spice Girls. При этом сообщается, что гонорар каждой из «перчинок» составит десять миллионов фунтов стерлингов.
По данным британской газеты Daily Express, воссоединение музыкального коллектива Spice Girls будет возможным в скором будущем, при чем каждая из "перчинок" группы получит материальное вознаграждение в размере десяти млн фунтов стерлингов (почти 14 млн долларов).
По словам достоверного источника, кто бы мог подумать о том, что такое воссоединение вообще станет возможным. Но после долгих сложных переговоров Виктория Бэкхэм дала согласие на сотрудничество.
Напомним, что музыкальная группа, в лице Виктории Бэкхэм, Мелани Чисхолм («Мел Си»), Джерри Холлиуэл, Эммы Бантон и Мелани Браун («Мел Би») последний раз выступала на церемонии закрытия ОИ в Лондоне в 2012 году.
Отмечается, что Spice Girls может создать свое телешоу в Китае, а также выпустить сборник лучших песенных композиций.
По данным британской газеты Daily Express, воссоединение музыкального коллектива Spice Girls будет возможным в скором будущем, при чем каждая из "перчинок" группы получит материальное вознаграждение в размере десяти млн фунтов стерлингов (почти 14 млн долларов).
По словам достоверного источника, кто бы мог подумать о том, что такое воссоединение вообще станет возможным. Но после долгих сложных переговоров Виктория Бэкхэм дала согласие на сотрудничество.
Напомним, что музыкальная группа, в лице Виктории Бэкхэм, Мелани Чисхолм («Мел Си»), Джерри Холлиуэл, Эммы Бантон и Мелани Браун («Мел Би») последний раз выступала на церемонии закрытия ОИ в Лондоне в 2012 году.
Отмечается, что Spice Girls может создать свое телешоу в Китае, а также выпустить сборник лучших песенных композиций.