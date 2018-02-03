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В СМИ просочилась информация о воссоединении Spice Girls
Недавно в СМИ просочилась информация о возможном воссоединении некогда популярного музыкального женского коллектива Spice Girls. При этом сообщается, что гонорар каждой из «перчинок» составит десять миллионов фунтов стерлингов.

В СМИ просочилась информация о воссоединении Spice Girls


По данным британской газеты Daily Express, воссоединение музыкального коллектива Spice Girls будет возможным в скором будущем, при чем каждая из "перчинок" группы получит материальное вознаграждение в размере десяти млн фунтов стерлингов (почти 14 млн долларов).

В СМИ просочилась информация о воссоединении Spice Girls


По словам достоверного источника, кто бы мог подумать о том, что такое воссоединение вообще станет возможным. Но после долгих сложных переговоров Виктория Бэкхэм дала согласие на сотрудничество.

Напомним, что музыкальная группа, в лице Виктории Бэкхэм, Мелани Чисхолм («Мел Си»), Джерри Холлиуэл, Эммы Бантон и Мелани Браун («Мел Би») последний раз выступала на церемонии закрытия ОИ в Лондоне в 2012 году.

Отмечается, что Spice Girls может создать свое телешоу в Китае, а также выпустить сборник лучших песенных композиций.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:30
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