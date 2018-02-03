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В Петербурге хотят ужесточить требования к продаваемым продуктам
В северной столице местные парламентарии инициируют ужесточение контроля над продажей продуктов питания в розничной торговле.

В Петербурге хотят ужесточить требования к продаваемым продуктам


Депутаты выступили с предложением дать право органам госнадзора изымать из торгового оборота те пищевые продукты, на которые нет соответствующих документов, в первую очередь – подтверждающих качество продаваемого товара.

Соавтор данной инициативы о внесении изменения в федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов Александр Рассудов сообщил, что по нынешним нормам закона не разрешается изымать продукты, не имеющие сертификаты качества, если срок их реализации не истек. Изымаются только те, что имеют явные признаки недоброкачественности. Но дело в том, что огромное количество продуктов в том же Петербурге реализуется вообще без каких-либо документов так, что и сроки реализации невозможно установить. Лишне говорить, что такой товар реально продолжает угрожать здоровью и жизни граждан
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 09:00
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