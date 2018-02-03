Заслуженный преподаватель из Таганрога лишился работы из-за жалобы Медведеву на уровень зарплаты

В частности, в своем письме Медведеву, Макаренко пожаловался на то, что в отношении зарплат педагогам отсутствует индексация, прописанная в трудовом законодательстве, а именно, указал педагог: размер зарплаты преподавателя в 2016 году остался на уровне 2012 года, и никаких индексаций, обещанных руководством страны, как не было, так и нет. И, возможно, это всего лишь совпадение, однако после этого обращения заслуженный преподаватель РФ, который отработал в учебном заведении много лет, лишился работы, сообщают СМИ.В техникуме, где преподавал Виктор Макаренко, объяснили, что педагога уволили за серию дисциплинарных проступков, но уточнить, какие нарушения допустил во время своего преподавания учитель, затруднились.Ольга Васильева, министр науки и образования, в свою очередь заявила, что средняя зарплата преподавателя в РФ составляет не менее 33 тысяч рублей.