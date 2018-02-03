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Заслуженный преподаватель из Таганрога лишился работы из-за жалобы Медведеву на уровень зарплаты
Заслуженный преподаватель металлургического техникума в городе Таганрог, РФ, Виктор Макаренко лишился работы из-за того, что написал обращение премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, в котором обратился с жалобой на уровень нынешних зарплат преподавателям.

Заслуженный преподаватель из Таганрога лишился работы из-за жалобы Медведеву на уровень зарплаты


В частности, в своем письме Медведеву, Макаренко пожаловался на то, что в отношении зарплат педагогам отсутствует индексация, прописанная в трудовом законодательстве, а именно, указал педагог: размер зарплаты преподавателя в 2016 году остался на уровне 2012 года, и никаких индексаций, обещанных руководством страны, как не было, так и нет. И, возможно, это всего лишь совпадение, однако после этого обращения заслуженный преподаватель РФ, который отработал в учебном заведении много лет, лишился работы, сообщают СМИ.

В техникуме, где преподавал Виктор Макаренко, объяснили, что педагога уволили за серию дисциплинарных проступков, но уточнить, какие нарушения допустил во время своего преподавания учитель, затруднились.

Ольга Васильева, министр науки и образования, в свою очередь заявила, что средняя зарплата преподавателя в РФ составляет не менее 33 тысяч рублей.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:00
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