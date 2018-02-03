Ани Лорак поделилась с читателями секретами своего прекрасного внешнего вида

Певица рассказала, что кроме гастролей, съемок и репетиций она несколько часов занимается в спортивном зале. Супруг с дочкой очень ее во всем поддерживают, а это один из важных пунктов. Если чересчур артистка устала, то принимает горячую ванну с солью и пеной. Это помогает снять напряжение.Когда бывают затяжные перелеты, Лорак предпочитает плавать. После изнурительных выступлений ей приходят на помощь патчи под глаза, кремы, маски, аромамасла и, конечно же, массаж. Это натуральный вариант, который замечательно питает кожу, благодаря чему кожа не пересушивается и не растягивается.Каждое утро, лежа в кровати, артистка качает пресс и приподнимает ноги столько раз, сколько ей лет. А также она дала себе обещание, что в любом возрасте будет следовать данному слову. Ну а если день был очень тяжелый, то можно включить различные медитации, которые помогают полностью расслабиться.По мнению Ани Лорак, одного спорта и масок недостаточно, важно еще и внутреннее состояние человека.