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В джунглях Гватемалы обнаружили более 60 тысяч построек племён майя
Ученые нашли руины более 60 тысяч построек и других объектов племен древней народности майя в джунглях на территории Гватемалы, информирует издание National Geographic.

В джунглях Гватемалы обнаружили более 60 тысяч построек племён майя


Эти находки сродни настоящему открытию, сделанному при помощи новейшей технологии оптического локатора (лидара). Локатор очистил деревья и другую растительность, убрав с них листву на аэроснимках лесного ландшафта.

В результате были обнаружены как дома и дворцы, так и дороги, сложные системы ирригации, террасы.

На основании этих находок исследователи пришли к выводу о численности майя. До этого события учеными было принято считать, что племена майя проживали здесь в количестве пяти миллионов человек. Но с учетом вновь открытых поселений численность этой цивилизации составляла не меньше 10–15 миллионов человек. Как выяснилось, представители майя населяли в том числе и болотистые местности джунглей, что раньше ученые не предполагали.
Наука
Добавил: George21 Сегодня, 06:00
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