Том Круз хочет отказаться от сайентологии, чтобы принимать участие в жизни дочери

Киноактер Том Круз приобщился к сайентологам еще 28 лет назад и настолько верен своим понятиям, что распродал всю свою недвижимость в Соединенных Штатах Америки и перебрался в Великобританию для того, чтобы обосноваться при церкви.В 2001 году актер разошелся с Николь Кидман по причине того, что она не следовала его взглядам, а в 2012 по той же самой причине расстался с Кэти Холмс, которая подарила знаменитости дочку Сури.Скоро его дочери исполнится двенадцать лет, но последний раз родственники встречались шесть лет назад. А причина вся в том, что эти сайентологические убеждения не разрешают Тому видеться с дочкой.Наставник Круза думает, что в Сури попала демоническая сущность, в связи, с чем он сможет увидеть ребенка, если она пройдет специальный обряд. Так что такая идея последнее время кажется актеру глупой. Нужно надеяться, что чувства отца все же преобладают, и он начнет принимать участие в жизни своей дочери.Важно, чтобы бывшая супруга разрешила им видеться. После разрыва с Томом Кэти делилась, что в кое-какие моменты жизни сомневалась в том, что Том адекватный и о разводе совершенно не жалела.