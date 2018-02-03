Анастасия Костенко поделилась свадебным фото в пеньюаре

Костенко и Тарасов недавно поженились. Как оказалось, причиной скоропостижного похода к алтарю послужила беременность Анастасии, которую пара уже не скрывает от общественности из-за большого живота. Модель продемонстрировала, как выглядит утро счастливой супруги. Девушка запечатлена в светлой комнате в пеньюаре белого цвета с букетом роз.В целом публикация получилась нежной и органичной, что оценили многие фолловеры соцсети Instagram. Костенко написала слова благодарности стилистам, которые сделали ей прическу и макияж, так как они создали красивый образ счастливой невесты. Пост знаменитости в течение семи часов сумел собрать свыше 60 тысяч отметок «Мне нравится» и около тысячи комментариев.