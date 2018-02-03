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Анастасия Костенко поделилась свадебным фото в пеньюаре
Анастасия Костенко, являющаяся супругой Дмитрия Тарасова, поделилась с фанатами в Instagram свадебной публикацией в пеньюаре. Модель также поблагодарила стилистов, которые создавали её праздничный образ.

Анастасия Костенко поделилась свадебным фото в пеньюаре

Костенко и Тарасов недавно поженились. Как оказалось, причиной скоропостижного похода к алтарю послужила беременность Анастасии, которую пара уже не скрывает от общественности из-за большого живота. Модель продемонстрировала, как выглядит утро счастливой супруги. Девушка запечатлена в светлой комнате в пеньюаре белого цвета с букетом роз.

В целом публикация получилась нежной и органичной, что оценили многие фолловеры соцсети Instagram. Костенко написала слова благодарности стилистам, которые сделали ей прическу и макияж, так как они создали красивый образ счастливой невесты. Пост знаменитости в течение семи часов сумел собрать свыше 60 тысяч отметок «Мне нравится» и около тысячи комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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