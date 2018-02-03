Иван Ургант поиздевался в прямом эфире над Валерием Меладзе

«Издевательством», по мнению телезрителя, заключалось участие в странном аттракционе «Гравитация», на которое Валерий Меладзе добровольно согласился. Иван Ургант поместил певца в центрифугу, в которой тренируются космонавты, и включил фоном «минусовки» известных детских песен. В процессе жесткого вращения артист должен был угадать весь репертуар.Ведущий передачи «Вечерний Ургант» выбрал для музыканта эксперимент с детскими мелодиями не случайно. Валерий Меладзе недавно стал почетным членом жюри наипопулярнейшего в России музыкального конкурса для детей «Голос. Дети».Вызывающая выходка Урганта лишь добавила скандальной репутации самому ведущему, но никоим образом не отразилась на популярности «Вечернего Урганта».