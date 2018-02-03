Иван Ургант поиздевался в прямом эфире над Валерием Меладзе
Гостем очередного выпуска передачи «Вечерний Ургант» стал популярный певец Валерий Меладзе. Ведущий шоу предложил поучаствовать артисту в аттракционе «Гравитация», что, по мнению поклонников исполнителя песен, явилось издевательством над звездой эстрады.
«Издевательством», по мнению телезрителя, заключалось участие в странном аттракционе «Гравитация», на которое Валерий Меладзе добровольно согласился. Иван Ургант поместил певца в центрифугу, в которой тренируются космонавты, и включил фоном «минусовки» известных детских песен. В процессе жесткого вращения артист должен был угадать весь репертуар.
Ведущий передачи «Вечерний Ургант» выбрал для музыканта эксперимент с детскими мелодиями не случайно. Валерий Меладзе недавно стал почетным членом жюри наипопулярнейшего в России музыкального конкурса для детей «Голос. Дети».
Вызывающая выходка Урганта лишь добавила скандальной репутации самому ведущему, но никоим образом не отразилась на популярности «Вечернего Урганта».
«Издевательством», по мнению телезрителя, заключалось участие в странном аттракционе «Гравитация», на которое Валерий Меладзе добровольно согласился. Иван Ургант поместил певца в центрифугу, в которой тренируются космонавты, и включил фоном «минусовки» известных детских песен. В процессе жесткого вращения артист должен был угадать весь репертуар.
Ведущий передачи «Вечерний Ургант» выбрал для музыканта эксперимент с детскими мелодиями не случайно. Валерий Меладзе недавно стал почетным членом жюри наипопулярнейшего в России музыкального конкурса для детей «Голос. Дети».
Вызывающая выходка Урганта лишь добавила скандальной репутации самому ведущему, но никоим образом не отразилась на популярности «Вечернего Урганта».