Lexus объявила про специальные предложения для клиентов в феврале

Стоит отметить, что действие специальных условий начинается с первого февраля, распространяясь на авто 2017 года выпуска. Используя программу обмена подержанных машин на новые авто при покупке флагманской любой версии Lexus LX, клиенты сэкономить могут до 300 тысяч руб. Применение этой программы в случае покупки бизнес-седанов версии Lexus ES 200, Lexus ES 250, люксового внедорожника версии Lexus GX 460, клиенту предоставляет выгоду в двести тысяч рублей. В случае приобретения кроссовера Lexus RX, его экономия составит 150 000 руб., премиального ситикара Lexus NX - до 100 000 руб.Покупателям Lexus NX в период февраля 2018 года, предлагается программа автокредитования (первый платёж от 20%; пониженная ставка от 10,9%).