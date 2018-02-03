Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать «бабушкинские букли»

Лера Кудрявцева уже давно нашла свой стиль и знает, как подчеркнуть свои достоинства. Теледива редко меняет прическу. Она чаще всего убирает волосы в низкий пучок или ходит с распущенными прямыми волосами. В прошлом году Лера отрезала чёлку, однако сразу же начала её отращивать, невзирая на то, что фанаты были в восторге от её преображения.На днях ведущая приняла решение сделать новую укладку, при этом показала результат своим многочисленным фолловерам в Instagram, обнародовав снимок со съемок своего телешоу. Но на этот раз подписчики раскритиковали образ Кудрявцевой. Поклонники посчитали, что и блузка прибавила Лере лет десять. Однако преданные фанаты встали на защиту теледивы, отметив, что иногда и стилисты промахиваются.