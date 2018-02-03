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Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать «бабушкинские букли»
Лера Кудрявцева в свои 46 лет обычно не экспериментирует с образом и, скорей всего, не зря. На днях телеведущая приняла решение изменить свою фирменную прическу, но этим только разочаровала фанатов.

Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать «бабушкинские букли»

Лера Кудрявцева уже давно нашла свой стиль и знает, как подчеркнуть свои достоинства. Теледива редко меняет прическу. Она чаще всего убирает волосы в низкий пучок или ходит с распущенными прямыми волосами. В прошлом году Лера отрезала чёлку, однако сразу же начала её отращивать, невзирая на то, что фанаты были в восторге от её преображения.

На днях ведущая приняла решение сделать новую укладку, при этом показала результат своим многочисленным фолловерам в Instagram, обнародовав снимок со съемок своего телешоу. Но на этот раз подписчики раскритиковали образ Кудрявцевой. Поклонники посчитали, что и блузка прибавила Лере лет десять. Однако преданные фанаты встали на защиту теледивы, отметив, что иногда и стилисты промахиваются.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 02:00
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