Aston Martin окрасит версию Valkyrie лунной пылью

В свою очередь заказчиком транспортного средства выступает американец Крис Сингх. Ему уже принадлежат авто Pagani Huayra BC, Koenigsegg Agera XS, Lamborghini Veneno, а также много других транспортных средств. В свою очередь будущий владелец поделился определённой информацией касательно модели. Кузов машины будет иметь оттенок Karosserie Lunar Red. Состав краски включает камень с поверхности земного спутника. Лунный камень разотрут в пыль. Крис Сингх приобрел минерал, который вскоре отдаст специалистам Aston Martin.Уже после полной готовности авто, будут известны детали проводимой работы над ним и более подробная информация. Презентация серийной версии Aston Martin Valkyrie состоится в будущем году.