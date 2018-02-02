На последнем фотоснимке без макияжа Ирина Дубцова выглядит моложе своих лет

На данный момент исполнительница отдыхает на Мальдивах и совершенно не думает о своем внешнем виде, ведь в отпуске он не нужен. Так что своих поклонников артистка порадовала новым фотоснимком, на котором девушка предстала без косметики, продемонстрировав свою естественную красоту.На личной своей страничке артистка выложила этот снимок, который мгновенно облетел весь интернет и собрал множество комментариев. Большинство пользователей считают, что без макияжа Дубцова выглядит младше своих лет.На данный момент знаменитости 35 лет, но в это верится с трудом. Еще артистка намекнула, что в скором времени у нее именины, а праздник этот состоятся 14 февраля, именно в День всех влюбленных.Фанаты заметили, что уже какое-то время Ирина выглядит прекрасно. На своей страничке в интернете она с завидной регулярностью делится снимками в купальных костюмах и различных нарядах с отдыха. А преданные поклонники без перерыва пишут ей восторженные комплименты.