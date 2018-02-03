В Китае начаты работы по массовому испытанию сетей 5G

Представителями компании сообщается, что по пиковым скоростям формата новой связи, удалось превзойти существующие показатели сетей 4G в 10 и более раз. Особо отмечено, что применение ультравысокой скорости интернета, даст возможность более прогрессивному осваиванию «умных» сфер технологий, включая разработки автомобилей, беспилотных автомобилей, а также гаджетов, смарт-домов и мебели.Первые испытания показали, что на новом оборудовании возможно достичь скорости соединения, на максимальном уровне - 13 Гбит/с. Из более ранних сообщений известно, что главой правительства России Дмитрием Медведевым даны поручения организовать разработку необходимых условий, для внедрения связи в новом формате стандарта - 5G.