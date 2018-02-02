Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него алименты
Экс-супруга лидера группы «Мачете» Ярослава Малого Наталья Симакова отсудила у бывшего мужа несколько миллионов рублей в качестве алиментов. Музыкант расстался с женой и дочерью, начав отношения с другой женщиной, у которой четверо детей. Чужих детей Малый принял как родных, в то же время почти не навещает свою дочь.
Уже почти четыре года Ярослав Малый, лидер групп «Токио» и «Мачете», не видел свою дочь, которая родилась у них с актрисой Натальей Симаковой, когда они состояли в браке. В 2013 году пара официально рассталась, а музыкант пообещал, что ни дочь Мишель, ни бывшая жена не будут нуждаться ни в чем. Однако своих слов не сдержал. Лишь недавно Симаковой удалось отсудить у 44-летнего экс-супруга несколько миллионов рублей в качестве алиментов, которые он накопил за последние годы.
От своей бывшей супруги Натальи Симаковой Ярослав Малый ушел к другой, когда его родной дочери Мишель был всего лишь год. Нынешнюю пассию музыканта зовут Рахель Ора, которая воспитывает четверых наследников от предыдущих отношений. Певец принял детей теперешней супруги как своих родных.
Уже почти четыре года Ярослав Малый, лидер групп «Токио» и «Мачете», не видел свою дочь, которая родилась у них с актрисой Натальей Симаковой, когда они состояли в браке. В 2013 году пара официально рассталась, а музыкант пообещал, что ни дочь Мишель, ни бывшая жена не будут нуждаться ни в чем. Однако своих слов не сдержал. Лишь недавно Симаковой удалось отсудить у 44-летнего экс-супруга несколько миллионов рублей в качестве алиментов, которые он накопил за последние годы.
От своей бывшей супруги Натальи Симаковой Ярослав Малый ушел к другой, когда его родной дочери Мишель был всего лишь год. Нынешнюю пассию музыканта зовут Рахель Ора, которая воспитывает четверых наследников от предыдущих отношений. Певец принял детей теперешней супруги как своих родных.