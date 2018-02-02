Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него алименты

Уже почти четыре года Ярослав Малый, лидер групп «Токио» и «Мачете», не видел свою дочь, которая родилась у них с актрисой Натальей Симаковой, когда они состояли в браке. В 2013 году пара официально рассталась, а музыкант пообещал, что ни дочь Мишель, ни бывшая жена не будут нуждаться ни в чем. Однако своих слов не сдержал. Лишь недавно Симаковой удалось отсудить у 44-летнего экс-супруга несколько миллионов рублей в качестве алиментов, которые он накопил за последние годы.От своей бывшей супруги Натальи Симаковой Ярослав Малый ушел к другой, когда его родной дочери Мишель был всего лишь год. Нынешнюю пассию музыканта зовут Рахель Ора, которая воспитывает четверых наследников от предыдущих отношений. Певец принял детей теперешней супруги как своих родных.