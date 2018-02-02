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Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова пережила клиническую смерть
Светлана Рожкова, являющаяся звездой «Аншлага», рассказала, что пережила клиническую смерть.

Звезда «Аншлага» Светлана Рожкова пережила клиническую смерть

Популярная артистка программ «Смехопанорама» и «Аншлаг», поделилась со своими фанатами историей своей жизни. Рожкова поведала, что из-за проблем с сердцем врачи запрещали ей рожать. Однако пойдя на большой риск, артистка родила двух прекрасных дочерей. Юмористке, после того как её сбила машина, удалось пережить клиническую смерть, после которой она переоценила всю свою жизнь.

С любимым супругом Рожкова прожила 30 лет, хотя её родные не верили, что артистка с неугомонным характером сможет построить длительные отношения. Основным своим помощником и спасителем Светлана всегда считала юмор. Талант юмористки смогла рассмотреть Регина Дубовицкая, которая пригласила её на большую сцену. Такими подробностями Рожкова поделилась в шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Телезрители смогут увидеть его на канале «Россия 1».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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