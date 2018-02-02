Новый внедорожник Jeep получит версии Commander и Grand Commander

Версию разработали специально для китайского авторынка. Там предложат две комплектации новинки. Версию кроссовера в пятиместном исполнении назвали Commander. Семиместная комплектация именуется Grand Commander. Новинка имеет следующие габариты: в длину 4 873 мм, в ширину 1 892 мм, в высоту 1 738 мм. Колесная база составляет 1 738 мм. Моторную линейку новой версии Jeep Grand Commander представят два двухлитровых мотора на 234 и 265 л.с. Поздней доступна будет гибридная силовая установка.Семиместная версия Jeep Grand Commander будет оснащаться полноприводной системой, которая имеет несколько режимов. При этом в качестве трансмиссии используется девятиступенчатая коробка-автомат. По мнению специалистов, официальная презентация будет проходить во время автошоу в Пекине. Реализация авто начнется во 2 квартале 2018 года.