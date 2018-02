Анджелина Джоли заработала гипертонию, поскольку переживает из-за развода с Брэдом Питтом

Многие думают, что у киноактрисы Анджелины Джоли достаточно легко проходит разрыв с Брэдом Питтом, но на самом деле это не так. Из-за негативных эмоций знаменитость сильно исхудала и полностью отдалась работе.Стоит напомнить, что у молодых людей закрутился роман на съемках картины "Мистер и миссис Смит". В тот момент он покинул Дженнифер Энистон, и через семь месяцев у возлюбленных родилась дочка. Всего детей у звездных родителей шестеро, за которых потом шла борьба в суде. Для Джоли эта тяжба далась очень тяжело, хоть и инициатором развода была сама Анджелина.После всех этих событий она полностью погрузилась в работу. В планах у нее на ближайшее будущее работа над вторым фильмом "Малифисенты", также она продуцирует кинокартину The One And Only Ivan и это далеко не все.Знаменитость хочет везде успеть – быть киноактрисой, хорошей мамой, светской львицей, продюсером и послом ООН. Но из-за напряжения и активности у Джоли выявили гипертонию.Теперь фанаты очень переживают за свою любимицу, ведь сейчас с ней нет рядом сильного мужского плеча, чтобы поддержать в трудную минуту. Стоит надеяться, что скоро все наладится.