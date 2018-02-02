Ученые выявили 956 генов, связанных с бессонницей

Группа ученых из Европы в рамках изучения факторов бессонницы провели крупное исследование, участие в котором приняли 1,3 миллиона человек. Специалисты изучили ДНК всех участников и обнаружили 956 самых различных генов, которые связаны с расстройством сна.Как отметили в издании, масштабное исследование ДНК было связано с бессонницей только потому, что сейчас это массовое расстройство, касающееся почти 30% населения. С позиции медицины расстройством считается, если человек длительное время не может уснуть, хотя бы три раза в неделю в продолжении нескольких месяцев к ряду.Препринт результатов исследования содержит мнение ученых, которые заявили, что генетический фактор, вызывающий расстройство сна, сходен с тем, который вызывает беспокойство и депрессию. Стал известен и тот факт, что бессонница влияет на сокращение продолжительности жизни, а также ухудшает восприятие новой информации.По мнению исследователей, данный список генов можно будет использовать для создания новых медикаментов. Хотя, подчеркивают ученые, создание препаратов будет отнюдь непростой задачей, потому как большая часть этих генов на отсутствие или наличие расстройства оказыват только незначительный эффект.