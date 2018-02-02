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Модель УАЗа стала самым продаваемым пикапом в РФ
Россияне за прошлый год купили около 10 400 новых пикапов (плюс 8,9%). По объёму продаж первое место в своем сегменте смог занять российский УАЗ «Пикап» (3 750 авто; плюс 15,6%).

Модель УАЗа стала самым продаваемым пикапом в РФ

Данное транспортное средство оснащается бензиновым 2,7-литровым силовым агрегатом, генерируемым 135 лошадиных сил (крутящий момент 217 Нм), пятиступенчатой механической КПП, системой полного привода. Пикапы расцениваются от 699 000 российских рублей. Экспертами отмечается, что впервые в истории российского авторынка модель от УАЗ стала лидером по продажам среди пикапов.

Лидерство последние четыре года удерживала японская версия Toyota Hilux, которая теперь находится на втором месте ТОП (3 495 автомобилей; плюс 4,8 процента). Третье место досталось в данном случае японской версии Mitsubishi L200. Данная версия пикапа была распродана в рамках российского авторынка в количестве 1 642 единицы транспортных средств, увеличив показатель на 8,2%.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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