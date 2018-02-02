Модель УАЗа стала самым продаваемым пикапом в РФ

Данное транспортное средство оснащается бензиновым 2,7-литровым силовым агрегатом, генерируемым 135 лошадиных сил (крутящий момент 217 Нм), пятиступенчатой механической КПП, системой полного привода. Пикапы расцениваются от 699 000 российских рублей. Экспертами отмечается, что впервые в истории российского авторынка модель от УАЗ стала лидером по продажам среди пикапов.Лидерство последние четыре года удерживала японская версия Toyota Hilux, которая теперь находится на втором месте ТОП (3 495 автомобилей; плюс 4,8 процента). Третье место досталось в данном случае японской версии Mitsubishi L200. Данная версия пикапа была распродана в рамках российского авторынка в количестве 1 642 единицы транспортных средств, увеличив показатель на 8,2%.