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Миллионер Павел Дуров рассказал о связи с Аленой Шишковой
О романе миллионера Павла Дурова и известной модели Алены Шишковой заговорили в СМИ. Причиной этому послужил ролик, случайно обнародованный в Сети.

Миллионер Павел Дуров рассказал о связи с Аленой Шишковой

После того, как Алёна Шишкова разорвала отношения с отцом своей дочери - рэп-исполнителем Тимати, она так и не смогла завести серьёзных отношений. Журналисты считают, что знаменитости никто и не нужен, так как девушка красивая и самодостаточная личность. После расставания Алёны и Тимати воспитанием Алисы занимается мать артиста, поэтому у модели есть много времени на самореализацию.

Своё день рождение Шишкова отметила в Дубае в компании основателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова. Уже в то время появилась информация касательно того, что Алёна достойная пара миллионеру. Недавно в соцсети было обнародовано видео, на котором запечатлено как сам Дуров поведал, что переписывается с эффектной блондинкой. Представители СМИ считают, что знаменитая модель сделала правильный выбор.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
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