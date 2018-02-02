В Сети обсуждается таинственный луч света в небе над Чувашией

Очевидцами отмечается, что световой пучок появился на закате, оставаясь видным приблизительно пятнадцать минут. Уже после этого он постепенно пропал. Очевидцем зафиксировано случившееся с помощью камеры. Он тогда прибывал на балконе многоэтажного здания. Получив фото, он попытался выяснить, с помощью какого именно механизма произошло такое оптическое событие. Из Википедии следует, что он смог зафиксировать колонну света, представляющую собой атмосферное явление, которое чаще всего возникает именно на рассвете либо закате.Несмотря на то, что существует простое объяснение, зарубежные уфологи ссылаются непосредственно на слова очевидца, который заявил, что раньше ему не встречались такого рода события. При этом они указаны как самый частый тип гало.