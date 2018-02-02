Ксения Бородина расщедрилась на редкие фото со своей свадьбы

"Теперь "Добрые Люди" тоже говорят про мою новую жизнь: "пиар-ход" и "не всерьез". Что же им сказать? Поговорим с вами через 5, а лучше через 6 лет!", - такими словам закончила Ксения своё сообщение.

1 февраля исполнилось ровно пять со дня свадьбы Ксении Собчак и актёра Максима Виторгана. Именно это заставило скандально известную персону выложить в микроблоге фотоснимки с торжества.Сразу после свадьбы многие говорили, что этот брак является простым пиар-ходом, поэтому обречён на скорый крах. Тем не менее Максим и Ксения вместе уже на протяжении пяти лет, а также у пары родился сын, который, без всякого сомнения, укрепил союз знаменитостей.Собчак обратилась к своему мужу Максиму, поблагодарив за каждый день, что прожила с ним с браке, а также за прекрасного мальчика Платона, который родился на свет в ноябре 2016 года. Ксения поражена тому, насколько сын похож на своего отца.