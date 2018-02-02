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У Евгения Осина нашлась дочь
После того, как мама девочки нашла Евгения Осина, он заботится о двенадцатилетней наследнице. Хоть Анастасия очень похожа на своего отца, артист всё же прошел тест-ДНК и ждет результатов.

У Евгения Осина нашлась дочь

В прошедшем году Осин в Таиланде прошёл курс реабилитации. Вернувшись в Москву, пятидесятитрёхлетний мужчина старается вести здоровый образ жизни. На это Евгения мотивировала и совесть, и новое обстоятельство, так как с недавних пор он участвует в воспитании дочери. О её существовании артист узнал только несколько лет назад. Исполнитель песен рассказал, почему скрывал от общественности свою вторую семью.

У Евгения Осина нашлась дочь

По признанию певца, Настя внешне похожа на него. Однако Евгений решил всё же пройти тест ДНК. Артист результатов пока не знает, но знает то, что у Лены после него был мужчина. Когда родилась Настя, Евгений сказал, что девочка не от него. Сейчас Осин с Еленой и дочкой постоянно на связи. Каждый вечер он звонит и интересуется как у них дела.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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