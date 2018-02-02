У Евгения Осина нашлась дочь

В прошедшем году Осин в Таиланде прошёл курс реабилитации. Вернувшись в Москву, пятидесятитрёхлетний мужчина старается вести здоровый образ жизни. На это Евгения мотивировала и совесть, и новое обстоятельство, так как с недавних пор он участвует в воспитании дочери. О её существовании артист узнал только несколько лет назад. Исполнитель песен рассказал, почему скрывал от общественности свою вторую семью.По признанию певца, Настя внешне похожа на него. Однако Евгений решил всё же пройти тест ДНК. Артист результатов пока не знает, но знает то, что у Лены после него был мужчина. Когда родилась Настя, Евгений сказал, что девочка не от него. Сейчас Осин с Еленой и дочкой постоянно на связи. Каждый вечер он звонит и интересуется как у них дела.