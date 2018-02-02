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Дмитрий Нагиев травмировал ногу во время спектакля в Калининграде
Дмитрий Нагиев травмировал ногу прямо во время спектакля в Калининграде.
Дмитрий Нагиев травмировал ногу во время спектакля в Калининграде

Шоумэн и актер прямо во время гастрольного тура повредил ногу. Телеведущий часто играет в театральных представлениях, так и в этот раз Дмитрий играл в одном из спектаклей в Калининграде.
Спектакль «Кыся», проходящий на сцене одного из местных театров, стал для Нагиева в буквальном смысле болезненным. Нагиев споткнулся на ровном месте из-за не удачно установленной декорации и травмировал ногу.

Инцидент произошел вечером почти в десять часов, в самом финале представления. Однако, к чести Дмитрия, он, как настоящий артист, доиграл сцену.

Медики определили травму, как ушиб и ссадину и предоставили услуги первой помощи. Дальше Дмитрию придется некоторое время соблюдать покой.

Примечательно, что со слов медиков, артист с весьма нетривиальным имиджем оказался очень добрым и вежливым в общении.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 21:20
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