Дмитрий Нагиев травмировал ногу во время спектакля в Калининграде

Шоумэн и актер прямо во время гастрольного тура повредил ногу. Телеведущий часто играет в театральных представлениях, так и в этот раз Дмитрий играл в одном из спектаклей в Калининграде.Спектакль «Кыся», проходящий на сцене одного из местных театров, стал для Нагиева в буквальном смысле болезненным. Нагиев споткнулся на ровном месте из-за не удачно установленной декорации и травмировал ногу.Инцидент произошел вечером почти в десять часов, в самом финале представления. Однако, к чести Дмитрия, он, как настоящий артист, доиграл сцену.Медики определили травму, как ушиб и ссадину и предоставили услуги первой помощи. Дальше Дмитрию придется некоторое время соблюдать покой.Примечательно, что со слов медиков, артист с весьма нетривиальным имиджем оказался очень добрым и вежливым в общении.