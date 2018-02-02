АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Gucci выпускает собственные эмодзи с собачьими мордочками
Модным брендом Gucci принято решение создать собственные анимодзи, по образу собак. С этой целью, креативным директором итальянского бренда Алессандро Микеле, привлечены два своих питомца, породы бостонский терьер.

Скачать анимодзи от Gucci можно только по переходу с официального приложения бренда. Создает живые смайлы модного дома, сам креативный директор. Для образа выбраны внешние данные своих собак, которых у него две, это бостонские терьеры - Боско и Орсо.
Gucci выпускает собственные эмодзи с собачьими мордочками


К созданию анимодзи также привлечена художница Элен Дауни. Образ собак может повторить больше 50 естественных движений лица. Ко всему прочему, анимодзи исполняют песни и говорят голосом владельца данной функции в гаджете.

В настоящее время, функция анимодзи становится все популярнее. Пользователями iPhone X она используется с удовольствием, с последующей публикацией полученных результатов в Сети. Сейчас и любители бренда Gucci, могут продемонстрировать пользователям свой статус. Тем более, используя анимированный вид псов, с украшением, в виде ошейников от солидной марки.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать
В Китае начаты работы по массовому испытанию
Давно утерянный спутник NASA IMAGE предоставил
Aston Martin окрасит версию Valkyrie лунной пылью
Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него
Причудливые формы галактик более распространены,
Просмотреть все новости