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МВФ выступил против повышения минимальной зарплаты в Украине
МВФ выступил против повышения уровня минимальной зарплаты в Украине.
МВФ выступил против повышения минимальной зарплаты в Украине

Международный валютный фонд выступил против планируемого повышения уровня зарплат в Украине.
Протест высказал эксперт МВФ Йост Люнгман на специализированной конференции. Он подчеркнул, что увеличение зарплаты обычных украинцев может произойти только после мер по увеличению производительности труда.

В противном же случае повышение уровня оплаты труда вызовет повышение и так стремительной инфляции и грозит кризисом в экономике.

При этом специалисты МВФ не отрицают возможности повышения уровня жизни украинцев, однако это должно осуществляться за счет роста производства, а не пустыми и формальными жестами, поскольку за счет инфляции такое повышение зарплаты на самом деле может даже снизить уровень жизни простых граждан.

Напомним, правительство Украины заявило о предполагаемом повышении «минималки» до 4,2 тысячи гривен, то есть, почти 15 долларов.
Политика / Главные новости
Добавил: tidings Вчера, 20:50
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