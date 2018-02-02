МВФ выступил против повышения минимальной зарплаты в Украине

Международный валютный фонд выступил против планируемого повышения уровня зарплат в Украине.Протест высказал эксперт МВФ Йост Люнгман на специализированной конференции. Он подчеркнул, что увеличение зарплаты обычных украинцев может произойти только после мер по увеличению производительности труда.В противном же случае повышение уровня оплаты труда вызовет повышение и так стремительной инфляции и грозит кризисом в экономике.При этом специалисты МВФ не отрицают возможности повышения уровня жизни украинцев, однако это должно осуществляться за счет роста производства, а не пустыми и формальными жестами, поскольку за счет инфляции такое повышение зарплаты на самом деле может даже снизить уровень жизни простых граждан.Напомним, правительство Украины заявило о предполагаемом повышении «минималки» до 4,2 тысячи гривен, то есть, почти 15 долларов.